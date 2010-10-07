SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок205 просмотров
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Требуется раскрутить сайт в топ 10 Яндекса и Гугла. Регион - г.Алматы.

УРл сайта - www.keyp.kz

Клиент хочет раскрутить следующие слова:

аутсорсинг, консалтинговые услуги, поиск подбор персонала, рекрутинг, внесение изменений в учредительные документы, юридическая фирма, юридические компании, юридическое абонентское обслуживание, представительство в суде, юридическое сопровождение, юридическое лицо, государственная регистрация юридических лиц, перерегистрация, регистрация юридических лиц, подбор персонала, кадровое сопровождение, кадровый консалтинг, кадровый аудит, мотивация персонала, долги, дебиторская задолженность, юридические услуги

Стоимость и время вывода в топ 10

13 лет назад
dreamfaller
Асхат 
36 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад