Вылетела морда с ПС (помочь)

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Морда вылетела с Гугла и с Яндекса, не могу понять в чем причина, и как исправить...

Поубирал блоки с сериалами, поубирал Популярные фильмы (смотрите кеш, что было, что убрал).

Кажется, какая-то страница перехватывает вес главной.

Нужны советы, рекомендации, которые помогут вернуть мордочку.

Аська 13328один4