Padma

Олег Киселев Padma

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Многофункциональный парсер

    $2500

    Здравствуйте! Нам нужно написать многофункциональный парсер, который должен выполнять следующие задачи: 1. Собирать информацию о товаре и список товаров с Яндекс Маркета. 2. Заниматся поиском подобных товаров, изображений этого товара В Гугле. 2. Копировать информацию о товаре с ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анализ сайта на оптимизацию.

    Нам делают новый сайт. Нужно провести его анализ дать чёткие рекомендации по оптимизации, улучшению индексации и т.д. Эти замечания направим разработчикам и пусть те исправляют. Ваша цена, и предложения.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поднять сайт в ТОП 10 по набору запросов.

    Нужно поднять сайт http://www.architecstudio.com.ua/ в топ 10 по следующему списку запросов: дизайн интерьера дизайн интерьера Киев дизайн дома дизайн дома интерьера дизайн интерьера квартир дизайн квартир дизайн проект дизайн спальни дизайн экстерьера интерьер дома интерьер кухни студия дизайна интерьера Архитек ремонт квартиры ремонт дома дизайнеры киева известные дизайнеры От претендентов требуэтся указание полносй ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад