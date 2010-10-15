Здравствуйте! Нам нужно написать многофункциональный парсер, который должен выполнять следующие задачи: 1. Собирать информацию о товаре и список товаров с Яндекс Маркета. 2. Заниматся поиском подобных товаров, изображений этого товара В Гугле. 2. Копировать информацию о товаре с ...