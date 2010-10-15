Здравствуйте! Нам нужно написать многофункциональный парсер, который должен выполнять следующие задачи: 1. Собирать информацию о товаре и список товаров с Яндекс Маркета. 2. Заниматся поиском подобных товаров, изображений этого товара В Гугле. 2. Копировать информацию о товаре с ...
- $2500Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нам делают новый сайт. Нужно провести его анализ дать чёткие рекомендации по оптимизации, улучшению индексации и т.д. Эти замечания направим разработчикам и пусть те исправляют. Ваша цена, и предложения.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно поднять сайт http://www.architecstudio.com.ua/ в топ 10 по следующему списку запросов: дизайн интерьера дизайн интерьера Киев дизайн дома дизайн дома интерьера дизайн интерьера квартир дизайн квартир дизайн проект дизайн спальни дизайн экстерьера интерьер дома интерьер кухни студия дизайна интерьера Архитек ремонт квартиры ремонт дома дизайнеры киева известные дизайнеры От претендентов требуэтся указание полносй ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт13 лет назад