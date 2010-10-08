Продвижение сайта

www.myfilmix.ru Морда вылетела с Гугла и с Яндекса, не могу понять в чем причина, и как исправить... Поубирал блоки с сериалами, поубирал Популярные фильмы (смотрите кеш, что было, что убрал). Кажется, какая-то страница перехватывает вес главной. Нужны советы, рекомендации, ...