Продвижение сайта

Нужен человек по продвижению сайта. Тематика строительство отделка ремонт дизайн.нам нужен результат вывод сайта на первые страници при запросах Адрес – www.old-gorod.ru/ Регион – СПБ возможные слова для продвижения – Строительство коттеджей, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует сотрудничество ТОЛЬКО с московской фирмой, занимающейся продвижением.
Цена должна быть не самая дешовая а среднерыночная.
Необходима смета по каждой позиции продвижения сайта www.diacoms.ru по таким словам:
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Интересует сотрудничество с московской фирмой, занимающейся продвижением.
Цена должна быть не самая дешовая а среднерыночная
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