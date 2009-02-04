Аудит англоязычного сайта

Наш сайт http://www.unilock.ru/. С августа 2008 года сайт находится в раскрутке, но результаты не устраивают. Ключевые слова: металлические двери; стальные двери; входные двери; железные двери. Ждем Ваших отзывов и предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
описание недостатков сайта (с точки зрения юзабилити и с точки зрения SEO),
оценка конкурентной среды, список рекомендуемых фраз для продвижения,
оценка стоимости продвижения по ВЧ, СЧ и НЧ-запросам.
Сайт АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ.
Всё вышесказанное относится к англоязычному сектору (Google, Yahoo).
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