Аудит англоязычного сайта

$50
Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок152 просмотра
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Требуется:

описание недостатков сайта (с точки зрения юзабилити и с точки зрения SEO),

оценка конкурентной среды, список рекомендуемых фраз для продвижения,

оценка стоимости продвижения по ВЧ, СЧ и НЧ-запросам.

Сайт АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ.

Всё вышесказанное относится к англоязычному сектору (Google, Yahoo).

15 лет назад
evgput
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад