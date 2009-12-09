Добавление сайта в каталоги по тематике медицина

Для нового проекта (мода, индивидуальный стиль, индивидуальные конкультации по стилю) требуется продвижение в форумах и блогах. Не спам. Интересуют только те исполнители, которые давно (не менее полугда-года)зарегистрированы на различных женских площадках. Сообщения типа "Наткнулась на ...