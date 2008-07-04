Нужен ответственный профи, 20-30 разных проектов, 3-50 слов на каждом. 1. Мы готовы оплачивать ссылки сами, в разумных пределах 2. Требуются замечания по оптимизации каждого проекта 3. Оплата по факту нахождения сайта ...
Нужно поднять ТИЦ
Нужно поднять ТИЦ для нашего сайта чтоб он в каталоге яндекс как можно больше был к началу в своей категории.
все предложения в личку ...
Заявки фрилансеров
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