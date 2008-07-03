Платные консультации по поднятию тиц на 500+

Здравствуйте

Есть коммерческий сайт по теме строительство инженерные системы. Сайт бесплатно взят в Яндекс Каталог. На данный момент ТИЦ 140

Нужно поднятие тица на 500+.

Нужен опытный консультант, который подскажет наиболее интересные способы увеличения ТИЦ, в том числе правильную покупку ссылок на биржах, для этого будет небольшой ежемесячный бюджет на ссылки.

Также возможен с моей стороны обмен ссылками и прочие работы, нужны грамотные советы.

Предлагайте удобные для вас схемы работы в этом направлении.

С меня оплата за консультации и хороший отзыв, в случае негативного опыта работы - отрицательный отзыв.

Просьба реагировать реально опытных людей в этом деле.