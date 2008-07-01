Сайт stalintex ru по запросу "стальинтекс" на первое место в поисковиках яндекс и гугл в рамблере уже на 1-м критерий отбора только цена в месяц ...
Рассылки по каталогам статей
Требуется рассыльщик статей.
от вас:
- ваша база статей (колво)
- пример рассылки статьи (беки в студию) (информаци останется конфиденциальной)
стоимость за одну статью за каталог (за всю базу) и сроки.
- требую отчетность: все ссылки с размещенными статьями.
- постоянное сотрудничество.
аську и приват не засорять. СПАМ не предлагать. (уже предлагали, НЕ надо)
проект закрыт от просмотра другими. пишем смело, не стесняемся :)
Заявки фрилансеров
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