Рассылки по каталогам статей

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Закрыт1 заявка168 просмотров

Требуется рассыльщик статей.

от вас:

- ваша база статей (колво)

- пример рассылки статьи (беки в студию) (информаци останется конфиденциальной)

стоимость за одну статью за каталог (за всю базу) и сроки.

- требую отчетность: все ссылки с размещенными статьями.

- постоянное сотрудничество.

аську и приват не засорять. СПАМ не предлагать. (уже предлагали, НЕ надо)

проект закрыт от просмотра другими. пишем смело, не стесняемся :)

17 лет назад
seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров