Рассылки по каталогам статей

Требуется рассыльщик статей.

от вас:

- ваша база статей (колво)

- пример рассылки статьи (беки в студию) (информаци останется конфиденциальной)

стоимость за одну статью за каталог (за всю базу) и сроки.

- требую отчетность: все ссылки с размещенными статьями.

- постоянное сотрудничество.

аську и приват не засорять. СПАМ не предлагать. (уже предлагали, НЕ надо)

проект закрыт от просмотра другими. пишем смело, не стесняемся :)