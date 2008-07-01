Раскрутка сервиса в сети.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок219 просмотров

Внимание требуется специалисты или команда, для раскрутки в сети развлекательного смс-сервиса.

Задачи проекта.

Необходимо организовать комплексную рекламную компанию: е в поисковых системах, в каталогах. (ссылка на сайт визитуку) регистрация на форумах, подача объявления на форумы, подача объявлений в гостевые. Подача объявлений на доски объявлений. И все другие виды раскрутки. Приветствуются любые методы.

Бюджет будет оговорен в процесс сравнения ваших предложений.

Просьба связываться по icq. 417783076

17 лет назад
JackLondon
Джек 
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров