Требуется быстро привлечь трафик по продаже квартир.
Раскрутка сервиса в сети.
Внимание требуется специалисты или команда, для раскрутки в сети развлекательного смс-сервиса.
Задачи проекта.
Необходимо организовать комплексную рекламную компанию: е в поисковых системах, в каталогах. (ссылка на сайт визитуку) регистрация на форумах, подача объявления на форумы, подача объявлений в гостевые. Подача объявлений на доски объявлений. И все другие виды раскрутки. Приветствуются любые методы.
Бюджет будет оговорен в процесс сравнения ваших предложений.
Просьба связываться по icq. 417783076
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно добавить сайт в каталог DMOZ. Тематика: Интернет, сервисы. Оплата по факту через Сервис безопасных сделок.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно поднять тиц от 1000 и выше, оплата через сервис безопасных сделок по факту выполения работы и никак иначе, пишим свои предложенияПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Просьба заценить возможную раскрутку только что созданного простенького сайта по поисковикам, контекстная реклама. Рассматриваются все возможности )). Бюджет лимитирован! http://www.world-translate.com/Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется человек, который будет выполнять качественный тематический обмен ссылками по моим проектам. Мои условия: тематический или околотематический - ссылка не закрыта от индексации; - страница с обратной ссылкой ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
Продвижение сайта itcare.ru по запрос СКС Жду коммерческого предложения в личку. Сайт не продвигался, сайт существует давно, сайт не посещаем. В коммерческом предложении по возможности ответить на вопросы: ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен - обмен статьями - платное пожизненное размещение на тематических ресурсах - размещения наших статей в каталогах статей и других метах. Умение грамотно размножить 1 статью приветствуется. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно продвинуть сайт на первые позиции в яндексе и гугле по запросам: Разработка сайтов Симферополь Разработка сайтов Крым Дизайн Симферополь Указывайте Вашу цену и обязательно сроки выполнения. Оплата по ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
От Вас: 1) Количество обратных ссылок, предлагаемое Вами. 2) Стоимость. 3) В результате отчет по регистрациям (в идеале прислать все ссылки). Тематика сайта: спортивные товары, охота и рыбалка, активный одых.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо организовать комплексную рекламную компанию : - Работа над внутренними факторами (ключевыми словами, заголовками и описанием, внутренняя перелинковка страниц, карта сайта). - Подготовка сайта к индексации (работа с noindex и nofolow, ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт17 лет назад