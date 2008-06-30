Internet PR (freelance на постоянной основе)

Необходимо организовать комплексную рекламную компанию :

- Работа над внутренними факторами (ключевыми словами, заголовками и описанием, внутренняя перелинковка страниц, карта сайта).

- Подготовка сайта к индексации (работа с noindex и nofolow, robots.txt, запрет от индексации не нужных страниц)

- прописывание в поисковых системах, в каталогах (около 1000 шт.).

- 2 раза в неделю регистрация на форумах (около 100 тыс. форумов).

- 2 раза в неделю подача объявления на форумы (около 100 тыс. форумов).

- 2 раза в неделю подача объявлений в гостевые (несколько десятков тысяч адресов).

- 2 раза в неделю подача объявлений на доски объявлений (около 40 тыс. адресов)

- 200 тыс. баннеро-показов 468х60 в системе баннеропоказов ABN.

- 500 тыс.. баннеропоказов в сети ABN размером 100х100.

- 500 тыс. баннеропоказов в сети ABN размером 120х60.

- 100 тыс. баннеропоказов в сети ABN размером 120х600.

- Подбор ключевых слов для сайта.

- Оптимизация сайта под потребности рекламы.

- Реализация мультидоменности для усиления эффекта рекламы в интернет.

- Контекстная реклама в Begun и на основных поисковых системах.

- Подача статей в различные информационные издании, рекламирующие заказчика.

Ряд других мероприятий, которые усилят рекламную компанию.

Готовы рассмотреть комплексы разработанные Вами для организации не менее 400 РЕАЛЬНЫХ посетителей в день

Данный комплекс рекламируется, поэтому проектов на одного исполнителя может быть несколько

Смету и предложения в личку

Требования к исполнителю: Украина/Киев, СПД, договор

Спасибо всем написавшим

но яже четко писал "Требования к исполнителю: Украина/Киев, СПД, договор"