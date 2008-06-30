Необходима регистрация сайта строительных изданий www.bau-ukraine.com в тематических и городских каталогах Украины. Интересует исключительно Украина в частности юго-восточный регион. Прошу указать стоимость регистрации в 1-м каталоге и предполагаемое количество. Предпочтение - ...
Internet PR (freelance на постоянной основе)
Необходимо организовать комплексную рекламную компанию :
- Работа над внутренними факторами (ключевыми словами, заголовками и описанием, внутренняя перелинковка страниц, карта сайта).
- Подготовка сайта к индексации (работа с noindex и nofolow, robots.txt, запрет от индексации не нужных страниц)
- прописывание в поисковых системах, в каталогах (около 1000 шт.).
- 2 раза в неделю регистрация на форумах (около 100 тыс. форумов).
- 2 раза в неделю подача объявления на форумы (около 100 тыс. форумов).
- 2 раза в неделю подача объявлений в гостевые (несколько десятков тысяч адресов).
- 2 раза в неделю подача объявлений на доски объявлений (около 40 тыс. адресов)
- 200 тыс. баннеро-показов 468х60 в системе баннеропоказов ABN.
- 500 тыс.. баннеропоказов в сети ABN размером 100х100.
- 500 тыс. баннеропоказов в сети ABN размером 120х60.
- 100 тыс. баннеропоказов в сети ABN размером 120х600.
- Подбор ключевых слов для сайта.
- Оптимизация сайта под потребности рекламы.
- Реализация мультидоменности для усиления эффекта рекламы в интернет.
- Контекстная реклама в Begun и на основных поисковых системах.
- Подача статей в различные информационные издании, рекламирующие заказчика.
Ряд других мероприятий, которые усилят рекламную компанию.
Готовы рассмотреть комплексы разработанные Вами для организации не менее 400 РЕАЛЬНЫХ посетителей в день
Данный комплекс рекламируется, поэтому проектов на одного исполнителя может быть несколько
Смету и предложения в личку
Требования к исполнителю: Украина/Киев, СПД, договор
Спасибо всем написавшим
но яже четко писал "Требования к исполнителю: Украина/Киев, СПД, договор"
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