Регистрация в тематических каталогах Украины

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок188 просмотров

Необходима регистрация сайта строительных изданий www.bau-ukraine.com в тематических и городских каталогах Украины. Интересует исключительно Украина в частности юго-восточный регион.

Прошу указать стоимость регистрации в 1-м каталоге и предполагаемое количество.

Предпочтение - ручная регистрация.

Оплата наличный почтовый перевод по Украине, либо WMZ.

17 лет назад
constr
54 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

state-line
Алексей 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-3)
17 лет назад
$85
7 дней
Фрилансер Бабушкин Алексей (state-line) получил 2 июля 2008 года оплату 36,59 WMZ за регистрацию сайта До настоящего времени ничего не сделал, обещал вернуть деньги, но не вернул. Поэтому подаю в суд на этого мошеника. Уважаемые господа! Обратите внимание на этого мошейника. Прошу поддержать меня администрации и предоставить его IP адрес для милиции. Спасибо что меня поддержал один из фрилансеров направив следующее письмо: Здравствуйте. Вы оставили свой отзыв http://www.weblancer.net/users/state-line/reviews/ Я по своему опыту знаю, что администрация сайта ведет борьбу с ложными отзывами. Поэтому вы можете просто написать администрации сайта http://www.weblancer.net/support/ и это будет даже лучше, чем ваше замечание в отзыве. Просто основной упор сделайте на название проекта ("В топ яндекса + поднять ТИЦ") даты написания отзыва( 25.08.2008 в 12:19) и даты принятия исполнителя на проект(03.08.2008 в 22:49 http://www.weblancer.net/projects/62665.html) и то, что за такой период времени (22 дня) сайты в ТОП не выводят и ТИЦ до 100 не поднимаются. И сейчас ТИЦ20 у указанного сайта, а не 100 кок требовалось. Но отзыв оставлен. Следовательно отзыв не соответствуют заявленному проекту. И я думаю, что администрация сайта среагирует. Во всяком случае, на мои письма всегда была реакция.

Заявки фрилансеров

state-line
Алексей 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-3)
17 лет назад