Нужно поднять сайт в Яндексе

Наш сайт нуждается в опытном специалисте по раскрутке - бюджет может быть значительным.

Прошу делитантов и начинающих не беспокоить, предоставление примеров Вашей работы обязательно (какой сайт, какие запросы).

Рассматриваю только конкретные предложения - тематика бухгалтерский софт.

План продвижения минимум на год - с последующим Вашим сопровождением, сроки вывода в ТОП 10, ТОП 5, есть ли гарантии...