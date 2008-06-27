Нужно поднять сайт в Яндексе

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок204 просмотра

Наш сайт нуждается в опытном специалисте по раскрутке - бюджет может быть значительным.

Прошу делитантов и начинающих не беспокоить, предоставление примеров Вашей работы обязательно (какой сайт, какие запросы).

Рассматриваю только конкретные предложения - тематика бухгалтерский софт.

План продвижения минимум на год - с последующим Вашим сопровождением, сроки вывода в ТОП 10, ТОП 5, есть ли гарантии...

17 лет назад
Katerina25
Катерина 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

expertadm2000
Оптимизатор 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$20000
30 дней

Заявки фрилансеров

expertadm2000
Оптимизатор 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Восстановление позиций в поисковиках

    Вкратце опишу ситуацию. За последний месяц сайт значительно упал в поисковиках (в первую очередь в Яндексе). Количество переходов с поисковиков упало почти вдвое. Никаких радикальных изменений на сайте не было. Но падение очень сильное (в ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Консультация по раскрутке сайта

    Нужна консультация по раскрутке сайта http://www.knigazhizny.ru/. Вопрос: "Как повысеть посещаемость сайта хотя бы до 300 уникальных посетителей в день?". Необходимы действительно практичные советы, что именно необходимо сделать либо изменить в коде ...

    Поисковые системы (SEO)2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Продвижение сайта

    Требуется раскрутить сайт http://uborochka.ru/. Основные ключевые слова - Уборка, Уборка помещений, Уборка офисов, Уборка после ремонта, Уборка квартиры после ремонта, Мойка окон Поисковая система - Яндекс. Интересно узнать, сколько будет стоить продвижение ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется реклама сайта в соц. сетях и на форумах

    $50

    Требуется реклама сайта в соц. сетях и на форумах определенной тематики! упор на привлечение клиентов и ссылки! Обязателен подробный отчет о проделанной работе... Возможна систематичное повторение процедуры с изменением параметров...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение сайта в топ-10 поисковиков

    Продвижение сайта в на первые места в главных поисковых системах: Яндекс, Гугл, Рамблер и тд. По запросу "Тюнинг Porshe', "Тюнинг BMW". От исполнителей требуется опыт выведение сайтов в лидеры в поисковых системах и ответственный подход ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Размещение бек-линков

    Необходимо разместить максимальное количество беклинков на сайты с PR не меньше 4, как в определённом доменном регионе, так и по всему интернету. Ваши предложения по ценам в ICQ.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка туристического сайта

    Необходимо раскрутить туристический сайт основные ключевые слова: Турция, Египет, ОАЕ, ИНДИЯ, Тунис, туроператор и еще около 200 запросов (туры, путевки, отдых в ... отели египта , турции ...) Напишите обязательно: ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад