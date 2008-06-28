Нужна консультация по раскрутке сайта http://www.knigazhizny.ru/.

Вопрос: "Как повысеть посещаемость сайта хотя бы до 300 уникальных посетителей в день?". Необходимы действительно практичные советы, что именно необходимо сделать либо изменить в коде сайта. Ответы типа "Регистрация в каталогах и поисковых системах, заведение рассылки, покупка ссылок и т. п." не актуальны. Свои предложения вместе с указанием стоимости консультации оставляйте здесь.