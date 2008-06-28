Консультация по раскрутке сайта

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Завершен4 заявки219 просмотров

Нужна консультация по раскрутке сайта http://www.knigazhizny.ru/.

Вопрос: "Как повысеть посещаемость сайта хотя бы до 300 уникальных посетителей в день?". Необходимы действительно практичные советы, что именно необходимо сделать либо изменить в коде сайта. Ответы типа "Регистрация в каталогах и поисковых системах, заведение рассылки, покупка ссылок и т. п." не актуальны. Свои предложения вместе с указанием стоимости консультации оставляйте здесь.

17 лет назад
mernata
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранные исполнители

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад
$6
3 дня
Спасибо! Очень помогли в решении моей задачи.
Рад был помочь. Обращайтесь еще.
superKest
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$15
1 день
Прекрасно справился с поставленным вопросом. Дает четкие, конкретные рекомендации. Приятно было сотрудничать, спасибо!
Отлично :-)

Заявки фрилансеров

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад
superKest
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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