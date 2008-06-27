Необходимо продвижение в yandex google rambler сайта по созданию сайтов в первую 10 ку по словам : изготовление сайтов, заказ сайта
Продвижение портала
Требуется продвижение ресурса www.uaplace.com а именно:
Увеличение посещаемости
Поднятие ТИЦ
Поднятие PR
На данный момент рекламный бюджет ресурса не велик. Есть вариант разделения прибыли с рекламы.
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