Прогон сайта в англоязычных каталогах

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок208 просмотров

Требуется сделать прогон сайта в ТОЛЬКО В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ БЕЛЫХ каталогах.

Оставляйте ЗДЕСЬ свои предложения по количество каталогов, и свою цену.

Дам линк на сайт, а также дополнительную информацию после выбора исполнителя.

17 лет назад
Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад

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