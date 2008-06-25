Нужен человек(не студия) на постоянную работу для продвижение сайтов. Работа из дома. Оплата сдельная (сайт/месяц). При успешном сотрудничестве будет вести SEO направление. Предпочтение для живущих в Чернигове, Киеве. Уровень знаний любой.
Поднять PR
Приветствую.
Собсна, задача поднять PR сайту до 4
Прошу указать свои цены
( www.orape.ru )
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