Сайт

bestsurveycompanies.com

Цель:

1. Увеличить количество покупателей.

2. Попадание в ТОП Google.

Необходимо:

1. Необохидом оптемезировать сайт для увелечения количества покупок.

2. Рассчитать стоимость нахождения слов в топе и сроки выведения в топ.

Оплата Работы:

1 После поступления первых продаж (дабы убедится что эфект действительно есть).

2 Если первый этап пройдёт успешно заключение взаимного договора на долгосрочную работу о продвижении данного сайта.