Требуется белое продвижение сайта в ТОП-10 запросов Яндекс и Google. Необходимо провести комплекс работ
Увеличить количество покупателей
Сайт
Цель:
1. Увеличить количество покупателей.
2. Попадание в ТОП Google.
Необходимо:
1. Необохидом оптемезировать сайт для увелечения количества покупок.
2. Рассчитать стоимость нахождения слов в топе и сроки выведения в топ.
Оплата Работы:
1 После поступления первых продаж (дабы убедится что эфект действительно есть).
2 Если первый этап пройдёт успешно заключение взаимного договора на долгосрочную работу о продвижении данного сайта.
Заявки фрилансеров
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