Раскрутить сайт (только профессионалам)

Требуется вывести сайт (тематика - iPhone) на первые места в яндексе по конкретным запросам.

От нас хороший бюджет, возможнось постоянного сотрудничества (есть еще несколько сайтов).

От вас – профессионализм.

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PS: Мы не студия, это наш сайт.