Регистрация сайта в каталогах

Здраствуйте. Нужно поднять Тиц портала Веб мастеров , Сайт уже не нулёвый Тиц 10 пр 3 . 66 бэков. Оплата по факту.
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Сайт автомобильной тематики. http://fara.su продажа и установка ксенона, тонировка, парктроники. Пишите пож. количество каталогов, обратных писем, цену.
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