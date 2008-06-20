Раскрутка соцсети

Розыскивается Грамотная, креативная команда для раскрутке соцсети общей тематики.

В первую очередь интересует не SEO а именно новые маркетинговые ходы.

Основная направленность не русскоязычные пользователи.

Бюджет зависит от ваших идей и от грамотности их исполнения, который может колебаться от $40000 до $400 000. Все зависит от расчета отдачи трафика на ресурс и его удержанию.

Не интересны компании У КОТОРЫХ НЕТ ОПЫТА РАБОТЫ в англоязычном сегменте рынка, предложения данных компаний не будут рассмотрены.

Желательно иметь в портфолио несколько серьезных проектов с достаточно болшим трафиком в англоязычном сегменте.

Не интересуют услуги РЕГИСТРАЦИИ в каталогах.

Не интересует CAP раскрутка.

Пожалуйста не пишите если у вас не опыта работы с большим количеством трафика, ни идей маркетинговых ходов по привлечению и удержанию большого количества трафика.

Пожалуйста присылайте сразу варианты нашего сотрудничества: ваш план работы сжатый на один лист A4 формата, план не должен включать в себя SEO продвижение, а также регистрацию в каталогах.

Работа будет вестись только через заключение договора.