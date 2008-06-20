Нужен специалист по оптимизации и продвижению сайта. В первую очередь под Яндекс. Так же интересная контекстная реклама. Тематика - автосалон. Ссылку на сайт укажу при личной переписке! Для начала нужна ...
Поисковая оптимизация сайта
Нужно оптимизировать контент сайта под яндекс по следующим поисковым словам
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Так же отдельно пожалуйста укажите цену за написание небольших рекламных статей до 200 зн по каждому ключевому слову.
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