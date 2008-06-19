Требуеться оптимизация, составление семантического ядра и наполнение текстами. сайт - www.artkim.ru .
Продвижение сайта
Хотелось бы узнать, сколько стоит поднять посещаемость у нулёвого сайта до 15000-20000 уникальных посетителей в день. Предложения оставляйте тут, если заинтересует предложение то в течении двух недель обращусь. Тематика сайта: интернет-радио.
Заявки фрилансеров
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