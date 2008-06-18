Оптимизация и регистрация в каталогах/поисковиках

Необходимо оптимизировать сайт фирмы, занимающейся химчисткой, а также прогнать по каталогам/поисковикам. Итак, от вас требуется:

1. Регистрация в лучших каталогах/поисковиказ рунета, а также региональных и тематических с последующим предоставлением отчета;

2. Элементарная оптимизация кода для поисковиков (чтобы по моему региону сайт был на первой строчке результатов поиска, и в десятке в глобальном поиске).

Ключевые слова/словосочетания/описание сайта и т.п. за вами.

Указывайте здесь цену и сроки. С заинтересовавшими кандидатами будем разговаривать более подробно в аське или привате.