Нужно прогнать сайт по доскам объявлений

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки233 просмотра

Нужно прогнать сайт по рейтинговым доскам объявлений с предоставлением отчета. Спасибо.

17 лет назад
wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$5
Оперативно, качественно и приятно. Советую.
Отличный заказчик. Побольше бы таких! Всем фрилансерм рекоммендую работать с этим заказчиком.

Заявки фрилансеров

boan
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад