Приветствую всех...

Требуется поднять тИЦ сайту - http://www.orape.ru

Прошу указать информацию по 3 тарифам 1) тИЦ 120 2) тИЦ 250 3) тИЦ 400, указывать цену, время (за сколько АПов) и сколько будет стоить поддержание в месяц...

PS: Прошу приемлимые цены...

Вопросы в ICQ - 6954335 или в ЛС