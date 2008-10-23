Продвижение сайта в Yandex

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен21 заявка414 просмотров

Интересует продвижение сайтов в топ 10 яндекса.

1 игровой тематики

2 интернет магазин специализация продажа - жалюзи

Запросы

Для первого сайта - игровые новости, новости игр

Для второго - жалюзи в Новосибирске, купить жалюзи

Желательно указать ценовой диапазон для каждого из запросов, + сумму которая потребуется для удержания сайт в топе

17 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nagor
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$60
60 дней
Работа выполнена в срок, рекомендую всем Дмитрия как одного из лучших сеошников на данном проекте

Заявки фрилансеров

nagor
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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