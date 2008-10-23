Добрый день, необходимо написать Seo-ориентированный текст на главную страницу в интернет-магазин детских товаров. Запросы: Детская одежда Одежда для новорожденных Товары для новорожденных пеленки постельное белье ...
Продвижение сайта в Yandex
Интересует продвижение сайтов в топ 10 яндекса.
1 игровой тематики
2 интернет магазин специализация продажа - жалюзи
Запросы
Для первого сайта - игровые новости, новости игр
Для второго - жалюзи в Новосибирске, купить жалюзи
Желательно указать ценовой диапазон для каждого из запросов, + сумму которая потребуется для удержания сайт в топе
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