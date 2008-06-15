Продвижение интернет сайта и мобильного приложения

Требуется легальное методичное продвижение сайта и его мобильного приложения с ключевыми словами типа - питание, здоровое питание, пищевые добавки, корма, корма для животных, штрих-коды, калорийность пищи, коды пищевых добавок и т.п. Список ключевых слов будет представлен, но его следует оптимизировать. Продвижение пока только в русскоязычных поисковиках.

Рассматриваются предложения только от специалистов, имеющие солидный опыт в продвижении сайтов. Опыт следует подтвердить.

Адрес сайта будет выслан выбранным кандидатам. После этого кандадит должен представить краткий поэтапный план мероприятий.

Оплата поэтапная, после каждого этапа при наличии видимых результатов.