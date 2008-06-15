Добрый день, Нужно раскрутить проект www.summer-prize.com Партнерство по развитию данного проекта сроком на 2 месяца с бюджетом для исполнителя в 400 долларов еженедельно. Заинтересовавшихся ждем в личке (просьба писать ...
Продвижение интернет сайта и мобильного приложения
Требуется легальное методичное продвижение сайта и его мобильного приложения с ключевыми словами типа - питание, здоровое питание, пищевые добавки, корма, корма для животных, штрих-коды, калорийность пищи, коды пищевых добавок и т.п. Список ключевых слов будет представлен, но его следует оптимизировать. Продвижение пока только в русскоязычных поисковиках.
Рассматриваются предложения только от специалистов, имеющие солидный опыт в продвижении сайтов. Опыт следует подтвердить.
Адрес сайта будет выслан выбранным кандидатам. После этого кандадит должен представить краткий поэтапный план мероприятий.
Оплата поэтапная, после каждого этапа при наличии видимых результатов.
Заявки фрилансеров
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