Продвижение сайта в ТОР-3 поисковиков

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок251 просмотр

Сайт образовательной тематики, на данный момент находится в разработке.

Что требуется: продвижение сайта в ТОР-3 поисковиков по ключевым словам (РЕФЕРАТЫ, ШПАРГАЛКИ)

Пишите стоимость отдельно за каждый запрос и сроки вывода в ТОР-3

Предпочтение кандидатам с опытом и положительными отзывами.

Сайт будет готов к концу июля, тогда можно и начинать продвижение.

Спасибо. Жду предложения.

17 лет назад
rozmarin
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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