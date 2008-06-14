Раскрутка 3-х сайтов

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок220 просмотров

Надо раскрутить 3 сайта на 1 августа. По двум сайтам (по 5 фраз) до top40, по одному сайту (одна фраза) до top20. Бюджет для каждого сайта 100$.

17 лет назад
egorov_dima
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров