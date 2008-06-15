ТИЦ100, PR2, TOP5

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Завершен9 заявок297 просмотров

Нужно поднять с нуля

ТИЦ 100

PR 2

С выбранным исполнителем будем обсуждать вывод в TOP 5

17 лет назад
MaxF
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Андрей очень оперативно (!) и грамотно проконсультировал меня по всем интересовавшим меня вопросам, я очень доволен его ответами. Видно, что человек на самом деле стремится помочь, а не "продает свои секреты" Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

wildennn
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад