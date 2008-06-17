Продвижение сайта

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен12 заявок248 просмотров

Требуется вывести сайт для взрослых в Топ 10 Яндекса и Гугла по определённым ключевым словам. Ключевые слова выдам после подписания контракта.

Сроки - 1 месяц

Бюджет- 400$

17 лет назад
BlooDmam
61 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

ashtrayboy
Олег 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$400
Отличный сео оптимизатор!! Всем советую!!

Заявки фрилансеров

ashtrayboy
Олег 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад