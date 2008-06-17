Ищу SEO специалиста, для продвижения сайта www.invelt.ru, на условии долевого участия в бизнесе. Готов делится 50% прибыли, от заказов, полученных из интернет. Компании год, приносит прибыль, но не такую, чтоб оплатить услуги SEO агентства по ...
Продвижение сайта
Требуется вывести сайт для взрослых в Топ 10 Яндекса и Гугла по определённым ключевым словам. Ключевые слова выдам после подписания контракта.
Сроки - 1 месяц
Бюджет- 400$
Выбранный исполнитель
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