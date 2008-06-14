Продвижение проекта

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок349 просмотров

Добрый день,

Нужно раскрутить проект www.summer-prize.com

Партнерство по развитию данного проекта сроком на 2 месяца с бюджетом для исполнителя в 400 долларов еженедельно.

Заинтересовавшихся ждем в личке (просьба писать конкретно и по существу а не предлогать теории и воздух)

17 лет назад
bacardi-project
Машков 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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