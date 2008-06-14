Продвижение проекта

Добрый день,

Нужно раскрутить проект www.summer-prize.com

Партнерство по развитию данного проекта сроком на 2 месяца с бюджетом для исполнителя в 400 долларов еженедельно.

Заинтересовавшихся ждем в личке (просьба писать конкретно и по существу а не предлогать теории и воздух)