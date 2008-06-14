Фильмы продвинуть

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Закрыт4 заявки237 просмотров

Продвинуть запросы в Гугле и Яндексе:

"фильмы онлайн" и "скачать фильмы", так же "сериалы онлайн", "порно онлайн", "Смотреть онлайн", "смотреть фильмы"

Хочу услышать цену за все запросы и за каждый отдельно.

Нужна НЕ тупая скупка ссылок, а оптимизация сайта и поттолкнуть запросы ссылками.

ТОП 3 нужен.

17 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров