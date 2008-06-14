Фильмы продвинуть

Продвинуть запросы в Гугле и Яндексе:

"фильмы онлайн" и "скачать фильмы", так же "сериалы онлайн", "порно онлайн", "Смотреть онлайн", "смотреть фильмы"

Хочу услышать цену за все запросы и за каждый отдельно.

Нужна НЕ тупая скупка ссылок, а оптимизация сайта и поттолкнуть запросы ссылками.

ТОП 3 нужен.