Раскрутка free блогсервиса

На данный момент идет утверждение рекламного бюджета, для раскрутки блогсервиса в англоязычном... сегменты рынка.

Требуется специалисты в области продвижения подобных сервисов, с большим опытом работы, который сможет грамотно расписать бюджет и возьмется за работу исходя из поставленных задач. Бюджет может варьироваться в большую сторону, при условии четкой аргументации.

Портфолио поднятия крупных проектов обязательно, без оного не обращаться.

Проект находиться в стадии разработки.

Сотрудничество долгосрочное.

Приветствуются креативные команды людей.

Ваши предложения и портфолио просьба высылать на e-mail domler[собака]bk.ru