СЕО статья для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок226 просмотров

Добрый день.

Требуется написать статью на главную страницу сайта под 8 ключевых запросов. Начинающих просьба не беспокоить. Нужна реальная статья, чтобы страница была релевантна запросам.

Подробности в аське 343 семь14 32восемь.

Предоплата.

17 лет назад
it-advert
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$20
Лучший копирайтер из всех, с кем-либо когда работал. Статьи на профессиональном уровне. Понимает ТЗ с пол слова. Заказывал сео статью, были учтены все тонкости, статья была написана за несколько часов. Доволен результатом, в дальнейшем буду сотрудничать. Однозначно 10 балов!!!
Дмитрий предоставил четкое ТЗ, постоянно находился на связи, отвечал на интересующие вопросы. С оплатой не было никаких проблем. Приятный и честный человек! Буду рада дальнейшему сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Продвижение интернет сайта и мобильного приложения

    Требуется легальное методичное продвижение сайта и его мобильного приложения с ключевыми словами типа - питание, здоровое питание, пищевые добавки, корма, корма для животных, штрих-коды, калорийность пищи, коды пищевых добавок и т.п. Список ключевых слов будет ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение проекта

    $5000

    Добрый день, Нужно раскрутить проект www.summer-prize.com Партнерство по развитию данного проекта сроком на 2 месяца с бюджетом для исполнителя в 400 долларов еженедельно. Заинтересовавшихся ждем в личке (просьба писать ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Фильмы продвинуть

    Продвинуть запросы в Гугле и Яндексе: "фильмы онлайн" и "скачать фильмы", так же "сериалы онлайн", "порно онлайн", "Смотреть онлайн", "смотреть фильмы" Хочу услышать цену за все запросы и за каждый отдельно. Нужна ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка free блогсервиса

    $20000

    На данный момент идет утверждение рекламного бюджета, для раскрутки блогсервиса в англоязычном... сегменты рынка. Требуется специалисты в области продвижения подобных сервисов, с большим опытом работы, который сможет грамотно расписать бюджет и возьмется за работу ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно продвинуть почтовый спонсор

    Здраствуйте!Нужно продвинуть почтовый спонсор http://gold-baks.ru/index.php в поисковиках,каталогах(только белыми способами),форумах,поднятия тиЦ и ПР,привлечение рекламодателей на сайт.Сайт должен выйти в ТОР 3. С вас цена и сроки.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение сайта

    $400

    Требуется вывести сайт для взрослых в Топ 10 Яндекса и Гугла по определённым ключевым словам. Ключевые слова выдам после подписания контракта. Сроки - 1 месяц Бюджет- 400$

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад