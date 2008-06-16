Комплексное продвижение интернет-аптеки

Для полностью переделанного сайта интернет-аптеки необходимо провести комплексное продвижение. Новый сайт заработает ориентировочно в конце июня, поэтому начиная с июля месяца необходимо начать продвижение. Желательно к ноябрю достичь хороших результатов (как минимум ТОР 10, а лучше ТОР 3-5).

Жду Ваших предложений по продвижению и его стоимости. Рассмотрим различные варианты, как по высокочастотным запросам, среднечастотным и низкочастотным запросам. Возможно все в комплексе.

Рассмотрим предложения только с наличием опыта продвижения.

Работа по договору безналичным расчетом.