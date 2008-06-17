Интересует продвижение сайтов в топ 10 яндекса. 1 игровой тематики 2 интернет магазин специализация продажа - жалюзи Запросы Для первого сайта - игровые новости, новости игр Для ...
Рассылка по доскам обьявлений
Требуется автомат. рассылка сообщения по доскам обявления, напишите пожалуйста ваше предложение в виде:
- Количество каталогов
- Писем от досок на e-mail
Пример:
- 1500 досок
300 писем на майл
Выбранный исполнитель
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