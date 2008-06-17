Рассылка по доскам обьявлений

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка163 просмотра

Требуется автомат. рассылка сообщения по доскам обявления, напишите пожалуйста ваше предложение в виде:

- Количество каталогов

- Писем от досок на e-mail

Пример:

- 1500 досок

300 писем на майл

17 лет назад
erasimov2006
Денис 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
88 отзывов

Выбранный исполнитель

sorrez
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$10
Качественно выполненная работа, говорит о веблансере многое. Александр Крякушин полностью все сделал в обещанный срок. У вас отличная оперативность. Вы молодец. Благодарю за работу.
Приятный заказчик. Оплатил своевременно, в разговорах приветлив. Вообщем, рекомендую. 10 баллов!

Заявки фрилансеров

sorrez
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта в Yandex

    $2500

    Интересует продвижение сайтов в топ 10 яндекса. 1 игровой тематики 2 интернет магазин специализация продажа - жалюзи Запросы Для первого сайта - игровые новости, новости игр Для ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Seo-ориентированный текст для главной страницы

    Добрый день, необходимо написать Seo-ориентированный текст на главную страницу в интернет-магазин детских товаров. Запросы: Детская одежда Одежда для новорожденных Товары для новорожденных пеленки постельное белье ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Комплексное продвижение интернет-аптеки

    Для полностью переделанного сайта интернет-аптеки необходимо провести комплексное продвижение. Новый сайт заработает ориентировочно в конце июня, поэтому начиная с июля месяца необходимо начать продвижение. Желательно к ноябрю достичь хороших результатов (как минимум ТОР 10, а ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Вывести сайт в топ по гуглу

    Есть сайт. ЦА - в основном b2b. Запросы: наружная реклама, лайтбоксы. (еще уточним). Нужно вывести сайт в топ гугла по 3-7 ключам. Оплата - за каждый ключ по факту вывода в топ-10. Просьба оставлять ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • СЕО статья для сайта

    Добрый день. Требуется написать статью на главную страницу сайта под 8 ключевых запросов. Начинающих просьба не беспокоить. Нужна реальная статья, чтобы страница была релевантна запросам. Подробности в аське 343 семь14 32восемь. Предоплата.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Продвижение интернет сайта и мобильного приложения

    Требуется легальное методичное продвижение сайта и его мобильного приложения с ключевыми словами типа - питание, здоровое питание, пищевые добавки, корма, корма для животных, штрих-коды, калорийность пищи, коды пищевых добавок и т.п. Список ключевых слов будет ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение проекта

    $5000

    Добрый день, Нужно раскрутить проект www.summer-prize.com Партнерство по развитию данного проекта сроком на 2 месяца с бюджетом для исполнителя в 400 долларов еженедельно. Заинтересовавшихся ждем в личке (просьба писать ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Фильмы продвинуть

    Продвинуть запросы в Гугле и Яндексе: "фильмы онлайн" и "скачать фильмы", так же "сериалы онлайн", "порно онлайн", "Смотреть онлайн", "смотреть фильмы" Хочу услышать цену за все запросы и за каждый отдельно. Нужна ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад