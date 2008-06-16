Требуется автомат. рассылка сообщения по доскам обявления, напишите пожалуйста ваше предложение в виде: - Количество каталогов - Писем от досок на e-mail Пример: - 1500 досок ...
Поднять сайт в результатах поиска Google и Яndex
Что есть:
1. Сайт www.markprior.ru
Что требуется:
1. Вывести сайт markprior.ru на 1-3 позицию поиска на yandex.ru и google.ru по словам:
a. Подготовка бизнес-плана
b. бизнес планирование
c. бизнес-план москва
d. бизнес-план оценка
e. бизнес-план проекта
f. написать бизнес-план –скачать
g. подготовка бизнес-плана
h. разработка бизнес плана проекта
i. составление бизнес плана
j. технико экономическое обоснование
k. бизнес-план
Условия:
1. Удерживать его на этих позициях в течении месяца
2. Только белая оптимизация
3. Ссылки на успешно проведенные проекты
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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