Поднять сайт в результатах поиска Google и Яndex

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Закрыт11 заявок267 просмотров

Что есть:

1. Сайт www.markprior.ru

Что требуется:

1. Вывести сайт markprior.ru на 1-3 позицию поиска на yandex.ru и google.ru по словам:

a. Подготовка бизнес-плана

b. бизнес планирование

c. бизнес-план москва

d. бизнес-план оценка

e. бизнес-план проекта

f. написать бизнес-план –скачать

g. подготовка бизнес-плана

h. разработка бизнес плана проекта

i. составление бизнес плана

j. технико экономическое обоснование

k. бизнес-план

Условия:

1. Удерживать его на этих позициях в течении месяца

2. Только белая оптимизация

3. Ссылки на успешно проведенные проекты

17 лет назад
egenius
46 лет
17 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

nagor
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

nagor
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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