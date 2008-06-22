Пристыковать к поисковой форме сайта

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Завершен2 заявки162 просмотра

Т3 в приложение

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

_pacha_
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$50
3 дня
Дмитрий Александрович ,Очень приятный и положительный человек. Для начала подробно рассказал процесс работы чтобы после не возникли лишние вопросы,чтёт процесс работыюХочю отметить след факторы сотрудничества: 1)Ответсвеность 2)Скорость работы 3)Сроки 4)Адекватность в обшений Одним Словом Рекомендую как Профессионала вышего уровня!!!
Отличный заказчик! От совместной работы остались только положительные эмоции: четкая постановка задачи, оперативные и компетентные ответы на вопросы, возникшиее по ходу выполнения, своевременная оплата. Сам буду рад дальнейшему сотрдуничесву и другим советую! =)

Заявки фрилансеров

_pacha_
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад