Три сайта в топ яндекса

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Завершен8 заявок311 просмотров

Надо подсчтитать стоимость каждого слова! указать цену за каждое слово! и сумма общая за каждый сайт! Чем быстрее тем лучше!

Расчитываю на долгое партнёрство!

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Ключ.слова для http://www.energy-star.ru:

организация концертов

организация концертов звезд эстрады

организация гастролей

организация гастролей звезд

организация выступлений звезд

организация выступления артистов

звезды эстрады организация праздников

заказ концертов

заказ артистов

звёзды эстрады на праздник

организация концертов зарубежных звезд

организация корпоративных мероприятий

организация корпоративных вечеринок

артисты на праздник

приглашение звёзд эстрады

Ключ.слова для http://www.energy-life.ru :

организация праздников

проведение праздников

организация и проведение праздников

организация корпоративных праздников

организация детских праздников

Организация Нового года

Организация свадеб, проведение свадьбы

Свадьба в Москве

Тамада на свадьбу, ведущие на праздник

Ключ.слова для http://www.energy-records.ru

студия звукозаписи

профессиональная студия звукозаписи

аренда студии звукозаписи

услуги студии звукозаписи

аранжировка

запись вокала

запись голоса

запись аудиокниг

корпоративный гимн

музыкальное оформление

17 лет назад
MoNSTRiK
Никита 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

make-up-master
Валентина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад
$800
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
:-) - Адресую смайлик заказчику! Очень приятный человек. За период работы всё время проявлялось исключительное понимание и уважение ко мне как к исполнителю: а так же любые возникшие вопросы решались в самые короткие сроки. Финансовые вопросы не возникали, тк заказчик их решал до того как они вобще могли возникнуть. В итоге: очень много позитивного в работе с этим человеком и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
17 лет назад
$500

Заявки фрилансеров

make-up-master
Валентина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
17 лет назад