Нужна контекстная реклама, задание по е-мейлу.
Три сайта в топ яндекса
Надо подсчтитать стоимость каждого слова! указать цену за каждое слово! и сумма общая за каждый сайт! Чем быстрее тем лучше!
Расчитываю на долгое партнёрство!
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Ключ.слова для http://www.energy-star.ru:
организация концертов
организация концертов звезд эстрады
организация гастролей
организация гастролей звезд
организация выступлений звезд
организация выступления артистов
звезды эстрады организация праздников
заказ концертов
заказ артистов
звёзды эстрады на праздник
организация концертов зарубежных звезд
организация корпоративных мероприятий
организация корпоративных вечеринок
артисты на праздник
приглашение звёзд эстрады
Ключ.слова для http://www.energy-life.ru :
организация праздников
проведение праздников
организация и проведение праздников
организация корпоративных праздников
организация детских праздников
Организация Нового года
Организация свадеб, проведение свадьбы
Свадьба в Москве
Тамада на свадьбу, ведущие на праздник
Ключ.слова для http://www.energy-records.ru
студия звукозаписи
профессиональная студия звукозаписи
аренда студии звукозаписи
услуги студии звукозаписи
аранжировка
запись вокала
запись голоса
запись аудиокниг
корпоративный гимн
музыкальное оформление
Выбранные исполнители
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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