Три сайта в топ яндекса

:-) - Адресую смайлик заказчику! Очень приятный человек. За период работы всё время проявлялось исключительное понимание и уважение ко мне как к исполнителю: а так же любые возникшие вопросы решались в самые короткие сроки. Финансовые вопросы не возникали, тк заказчик их решал до того как они вобще могли возникнуть. В итоге: очень много позитивного в работе с этим человеком и надеемся на дальнейшее сотрудничество.