Обмен ссылками

Необходимо обмениваться ссылками с англоязычными ресурсами на dating/adult тематику

Оплата по ссылочная, за каждую установленную ссылку на сайт:

pr1: 0,1$

pr2: 0,2$

pr3: 1$

pr4: 5$

pr5: 25$

Знать английский, иметь свою базу или уметь найти нужные сайты

Будет дан инструмент - англоязычный каталог.

Сначала добавляете ссылки в каталог на сайты для обмена

Потом меняетесь и даете адрес страницы каталога где стоит ссылка на этот сайт

Это все