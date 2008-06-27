Прогнать сайт по каталогам

Есть сайт. ЦА - в основном b2b. Запросы: наружная реклама, лайтбоксы. (еще уточним). Нужно вывести сайт в топ гугла по 3-7 ключам. Оплата - за каждый ключ по факту вывода в топ-10. Просьба оставлять ...