Регистрация блога в каталогах, закладках

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок208 просмотров

Требуется прогон блога по каталогам сайтов, статей, сервисам закладок, RSS-каталогам.

Список, по которому прогонять, предоставлю. Все дополнительные инструкции будут даны.

Работа такая: зарегистрироваться, оставить ссылку, предоставить отчет.

Требуется базовое знание английского - часть каталогов и сервисов англоязычные.

Вообще работы много, возможно долгосрочное сотрудничество с разными сайтами и блогами.

Пишите свою цену (за объем работы, за каждую ссылку), опыт работы, прочую информацию.

17 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров