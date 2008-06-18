SEO оптимизация и продвижение сайта

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Закрыт21 заявка291 просмотр

Доброе время суток!

Требуется произвести SEO оптимизацию сайта, зарегистрировать его в основных каталогах (русскоязычных) и вывести его на первые страницы поисковых систем

Тематика сайта:

Разработка, поставка и пусконаладка систем контроля нефти, газа

Жду Ваших предложений по стоимости, срокам, примерным планом работ

P.S. писать только сюда, на сообщения на почту, аську, скайп не отвечаю

17 лет назад
skling
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров