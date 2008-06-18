Требуеться оптимизация, составление семантического ядра и наполнение текстами. сайт - www.artkim.ru .
Поднять ТИЦ
Нужно поднять ТИЦ у двух сайтов с нуля до 10-30. Оплата по факту. Сроки не большие. Бюджет маленький:)
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