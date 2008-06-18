Продвижение сайтов в Мете

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Закрыт4 заявки182 просмотра

Требуется оперативно вывести сайты в первую десятку в поисковой системе "Мета":

сайт www.ta-odessa.com.ua по запросу "отдых в одессе"

сайт www.crimea-kurort.com.ua по запросу "отдых в крыму"

17 лет назад
kand_lucky
Андрей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

make-up-master
Валентина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад
$300

Заявки фрилансеров

make-up-master
Валентина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад