Требуеться оптимизация, составление семантического ядра и наполнение текстами. сайт - www.artkim.ru .
Регистрация в каталогах
Интересует регистрация в БЕЛЫХ каталогах. названия и описания уже написаны. оплата по факту за рабочие ссылки.
цена 5руб за каталог. сайтов много.
НА ПОСТОЯННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!!!
Не писать а вську и в личку. предложения оставлять только здесь!!!!!
Заявки фрилансеров
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