Регистрация в каталогах

Интересует регистрация в БЕЛЫХ каталогах. названия и описания уже написаны. оплата по факту за рабочие ссылки.

цена 5руб за каталог. сайтов много.

НА ПОСТОЯННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!!!

Не писать а вську и в личку. предложения оставлять только здесь!!!!!