Необходимо продвинуть сайт http://www.sos-medic.com в ТОП-10 Яндекса по ключевым словам "Лечение в Изпаиле". Рассматриваю предложения с указанием цены и сроков.
Оптимизация и продвижение
Нужен специалист по оптимизации и продвижению сайта. В первую очередь под Яндекс.
Так же интересная контекстная реклама.
Тематика - автосалон. Ссылку на сайт укажу при личной переписке!
Для начала нужна консультация по возможным вариантам и составление коммерческого предложения.
Пожалуйста, оставляйте Ваши предложения только здесь - никакой лички, почты и аськи.
В предложении указывайте реализованные Вами работы.
Бюджет - обсуждаем и может тянуться как в большую так и в меньшую сторону.
Возможно предоплата, при предоставлении любых адекватных гарантий.
Заявки фрилансеров
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