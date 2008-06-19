Оптимизация и продвижение

Нужен специалист по оптимизации и продвижению сайта. В первую очередь под Яндекс.

Так же интересная контекстная реклама.

Тематика - автосалон. Ссылку на сайт укажу при личной переписке!

Для начала нужна консультация по возможным вариантам и составление коммерческого предложения.

Пожалуйста, оставляйте Ваши предложения только здесь - никакой лички, почты и аськи.

В предложении указывайте реализованные Вами работы.

Бюджет - обсуждаем и может тянуться как в большую так и в меньшую сторону.

Возможно предоплата, при предоставлении любых адекватных гарантий.