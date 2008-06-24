Регистрация в каталогах зарубежного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок240 просмотров

Требуется регистрация в каталогах зарубежного сайта+ регистрация в поисковых машинах.

17 лет назад
bomberusss
Ддд 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$50
Работа сделана за два дня в первый день прошла регистрация по каталогам и поисковикам на Второй день был сброшен отчёт о проделанной работе.Во время работы грамотно отвечал на поставленные вопросы , даже на те которые были не по теме. Спасибо!
Данный человек грамотно поставил задачу, задавал четкие, конкретные вопросы. Было очень приятно работать. Была произведена предоплата в 100% до начала работы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад